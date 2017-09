Deze sticker moet leven van huisdieren redden bij brand

Door: Christophe Maertens, hr

4/09/17 - 18u09 Bron: Eigen berichtgeving

De stickers zijn te koop in de gemeentehuizen in de Westhoek en kosten 4 euro. © Warre Saint-Germain/Brandweer Westhoek .

Ieper De brandweerzone Westhoek verkoopt vanaf 9 september stickers die het leven van huisdieren moeten redden in geval van brand.

"Als eerste hulpverleningszone van België zullen de eigenaars van een huisdier aan de hand van een sticker kunnen aanduiden hoeveel dieren er mogelijks aanwezig zijn in een woning", zegt brandweerkapitein Bruno Denyss. "Zo kunnen brandweerploegen in een oogopslag zien hoeveel dieren ze kunnen aantreffen. Wanneer de situatie het toelaat, kunnen zij een reddingsoperatie aanvatten en de geliefde beestjes veilig en wel bij hun baasjes brengen. De stickers zijn te koop in de verschillende gemeentehuizen en kosten 4 euro per stuk", aldus nog kapitein Denyss.