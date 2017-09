Waregem Koerse ontkent beschuldigingen Gaia

Peter Lanssens

Het klopt niet dat de renbaan waar vorige dinsdag Waregem Koerse werd gelopen te gevaarlijk is. Dat stellen de organisatoren van het bekendste paardenevent van ons land, die daarmee voor het eerst uitgebreid reageren op het spijtige overlijden van het paard Intimissimi en de blessures van vier andere paarden.

"Uiteraard betreuren we het ongeval waarbij één van de paarden zwaar gewond raakte en vervolgens moest worden geëuthanaseerd," zegt de koninklijke Waregemse koersmaatschapij. "Maar ongevallen komen voor in paardenrennen, zoals in alle sporten. Al doen we er uiteraard alles aan om ze te vermijden. Paardenkwetsuren kan je wel niet verzorgen zoals blessures bij mensen. Ook bij recreatief paardrijden worden trouwens soms kwetsuren opgelopen." Professioneel verzorgd "Ieder jaar worden tal van aanpassingen aan het parcours en de rencondities aangebracht om de rennen zo veilig mogelijk te maken. Aan de grootste hindernissen zijn er weinig incidenten. Alle paarden springen al jaren veilig en zonder probleem over de befaamde Gaverbeek. De beschuldigingen van Gaia na de wedstrijd mogen dan ook als zeer ongenuanceerd worden gezien. Zoals door de hoofdveeartsen gecommuniceerd, werd één paard na overleg ingeslapen. Andere behandelbare kwetsuren (van vier paarden) werden professioneel verzorgd." Veiligheid niet in vraag "Het noodlottige ongeval (met het betreurde paard Intimissimi) vond plaats aan een kleinere hindernis waarover nooit eerder een opmerking werd gemaakt. Bovendien werden tijdens de haagren de zwaarste hindernissen niet gesprongen. De veiligheid van de piste wordt dus niet in vraag gesteld." Veel maatregelen "Er worden tal van maatregelen genomen om het welzijn van de paarden te verzekeren. Zo gaat aan de wedstrijd een grondige medische keuring van de paarden vooraf. Enkel paarden die in een uitstekende fysieke conditie verkeren en hun kwaliteit in recente rennen toonden, worden toegelaten. Dat was ook zo voor Intimissimi, dat op 6 augustus nog een Steeple Chase won in het Franse Questembert. Dat is een wedstrijd die vergelijkbaar is met Waregem Koerse." (Lees verder onder de foto)

Ongevallen nooit uit te sluiten

"Daarnaast zijn de renvoorwaarden en hindernissenbouw volgens internationale expertise aangepast aan de piste van Waregem. Deze wordt nog voor de rendag nauwkeurig geïnspecteerd. Maar ondanks alle mogelijke maatregelen zijn ongevallen nooit uit te sluiten, bevestigt UGent-professor Frank Gasthuys. Hij leidt acht dierenartsen op Waregem Koerse, die er instaan voor de paarden. Elk van hen volgde een speciale opleiding om snel en accuraat in te grijpen. Er is ook specifieke en up-to-date interventieapparatuur voorhanden."



Speelse training

Ook volgens renbaancommentator Nicky Defrene valt de organisatie weinig te verwijten: "De valpartij (van Intimissimi) was in de hordenren (de kleinste ren) en aan een van de kleinere hindernissen in het parcours. Die hindernis zorgde in het verleden nooit voor zware ongevallen of kritiek. Ongevallen vinden trouwens ook plaats tijdens rennen op een vlak parcours. Sterker nog: de befaamde renstal Aga Khan moest een tijdje geleden een paard laten inslapen nadat het zich bezeerde tijdens een speelse training op een strand."



Niet gevaarlijk

Intimissimi's trainer en verzorger Steven Pieters is formeel: "Het parcours in Waregem is spectaculair, maar zeker niet gevaarlijk. Anders zou er geen trainer of jockey willen deelnemen. We zijn tevreden over het parcours."



Ongeziene prestatie

"Tot slot mag ook de prestatie van Taupin Rochelais eens onderstreept worden. Hij was de winnaar van de twee laatste edities van de Grote Steeple Chase van Vlaanderen. Zijn kansen voor een derde zege werden vooraf als miniem ingeschat. Maar Taupin Rochelais nam de leiding van de Grote Steeple Chase vanaf het begin, sprong uitstekend, zegevierde met een aanzienlijke voorsprong en tekende zo voor een ongeziene prestatie. Ook trainer-eigenaar Patrice Quinton is nu een held in Waregem, waar hij jaar na jaar op het podium staat en bewijst een uitzonderlijk lot paarden te bezitten. Waarmee hij trouwens ook een regelmatige winnaar van de internationale Crystal Cup wordt", besluit Philippe Casier, voorzitter van de koninklijke Waregemse koersvereniging.