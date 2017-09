Slachtlijn in Maasmechelen tijdelijk stilgelegd na inbreuk op wet dierenwelzijn

kv

Bij de slachtingen voor het islamitische Offerfeest is vandaag in de Limburgse gemeente Maasmechelen een slachtlijn tijdelijk stilgelegd door de inspectiediensten. Dat heeft het kabinet van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) meegedeeld. Niet alle voorziene slachtingen hebben daardoor kunnen plaatsvinden, maar het werk zal morgen worden voortgezet.

Op een van de twee slachtlijnen in Maasmechelen gebeurde het slachten van de schapen niet volgens de regels, zegt Jeroen Tiebout, de woordvoerder van minister Weyts. "Er werd onvoldoende nagekeken of de dieren wel volledig buiten bewustzijn waren en of ze wel goed genoeg waren vastgemaakt. Het was dus iets te veel bandwerk, zonder rekening te houden met het dierenwelzijn."



De lijn werd daarom stilgelegd door de inspectiediensten, maar kon later weer worden opgestart. Het oponthoud leidde er wel toe dat niet alle slachtingen vrijdag afgerond werden. "Daardoor zullen er morgen nog meer slachtingen plaatsvinden in Maasmechelen", aldus Tiebout. "Maar ook dan zullen onze inspectiediensten aanwezig zijn."