Pairi Daiza erg aangedaan: sneeuwluipaard Laila plots overleden

FT

1/09/17 - 17u22

Laila kwam in 2015 aan in Pairi Daiza. © Pairi Daiza.

In Pairi Daizi is sneeuwluipaard Laila deze ochtend plots overleden. Dat meldt het dierenpark op haar Facebookpagina. "Laila had sinds deze week last van erge bloedarmoede en ruis op het hart", schrijft Pairi Daiza. "Ze is gestorven aan de zijde van haar verzorger Puria."



Het sneeuwluipaard leek nochtans weer aan te sterken, klinkt het nog, "tot haar hart er vandaag plots mee ophield". Pairi Daiza laat een autopsie uitvoeren om de exacte doodsoorzaak te bepalen. "We zijn allemaal erg aangedaan."



Laila kwam in maart 2015, vanuit Stuttgart (Duitsland), aan in Pairi Daiza, in het kader van een Eurpees beschermings- en kweekprogramma.