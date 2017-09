Koppel moet honden laten 'ontblaffen' na klacht buren

hr

video Een rechtbank in Oregon heeft bepaald dat een stel hun hond operatief moet laten ontblaffen nadat ze hun buren jarenlang ellende hebben bezorgd. Het Oregon Court of Appeals was het met de aanklagers eens dat de eigenaren van de honden niet genoeg hadden gedaan om hun honden stil te krijgen met andere methodes.

John Updegraff en Karen Szewc. © Facebook. Karen Szewc en John Updegraff kweken al jarenlang het hondenras 'Tibetan Mastiffs' in Rogue River in Oregon. Hun buren startten in 2012 een rechtszaak omdat ze het voortdurende geblaf van bij de buren beu waren. Een jury wees de aanklagers 239.000 dollar toe voor hun lijden, maar Debra and Dale Krein brachten daar tegenin dat het geld het probleem niet heeft opgelost. Ze wilden van een rechter een uitspraak om een procedure tot ontblaffen te starten.



Bij het operatief 'ontblaffen' worden de stembanden zodanig gemanipuleerd dat het volume van het blaffen omlaag gaat, en dus minder luid is. © Google Maps.