Niet elk baasje past bij elke hond

31/08/17

Een Nederlandse onderzoekster pleit voor een verplichte cursus voor hondeneigenaren - een 'hondenbewijs', net als een rijbewijs. Om overvolle asielen te vermijden, vindt Ineke van Herwijnen van de Wageningen Universiteit dat honden uitgekozen moeten worden op basis van de opvoedingsstijl van de baasjes.

"Voor elk kind is er één optimale opvoedstijl. Mijn theorie is dat dat ook voor honden geldt. Ik ga uit van vier stijlen: gezaghebbend, autoritair, toegeeflijk en verwaarlozend. Wie toegeeflijk is, kan beter geen Duitse herder in huis nemen, maar een softer hondje, zoals een cockerspaniël.



Herders zoeken graag grenzen op en hebben een baasje nodig dat duidelijk maakt wat wel en niet mag. Bordercollies hebben dan weer heel veel energie: met hen moet je sporten en werken."



Hondenscholen moeten een veel belangrijkere rol gaan spelen in die keuze en ook bij de begeleiding van het baasje, besluit ze.