Prehistorische walvissen bleken geen vredelievende maar vleesetende roofdieren

30/08/17 - 20u54 Bron: The Guardian

Boven een orka, in het midden een blauwe vinvis en beneden het zeereptiel. © rv.

Wetenschap Wetenschappers hebben ontdekt dat prehistorische walvissen vleesetende roofdieren met scherpe tanden waren. Dit weerlegt een bevinding van wetenschapper Charles Darwin die beweerde dat walvissen hun dunne, vlakke tanden gebruikten om plankton uit de zee te vissen.

De schedel van een prehistorische Janjucetus-walvis, met zijn scherpe tanden. © Ben Heally/Museums Victoria.

Nieuw onderzoek toont aan dat de vroege voorouders van de hedendaagse blauwe vinvis even scherpe tanden hebben als die van leeuwen en wolven. De ontdekking werpt nieuw licht op onderzoek van Charles Darwin. Hij stelde dat prehistorische walvissen dunne, vlakke tanden gebruikten om plankton uit de zee te vissen.



De Australische onderzoeker David Hocking zegt op basis van de gevonden fossielen dat prehistorische walvissen kleiner en venijniger waren dan eerst gedacht. "Scherpe tanden zijn ongeschikt om water te filteren, vandaar dat we besluiten dat het van nature vleesetende roofdieren waren."



De walvis Janjucetus leefde zo'n 25 miljoen jaar geleden en was ongeveer drie meter lang. De grote walvissen die vandaag in onze oceanen zwemmen ontwikkelden zich pas 22 miljoen jaar later. Zo is de blauwe vinvis met zijn lengte van 33 meter nog altijd het grootste dier ter wereld.