Konijnen doodgeschoten omdat ze bloemen begraafplaats eten, dierenliefhebbers zijn woedend

Bewerkt door: aja

30/08/17 - 12u34 Bron: Metro.co.uk

Illustratiefoto © thinkstock.

In het Engelse Cockermouth is er ophef ontstaan over de konijnen. De dieren worden doodgeschoten omdat ze de bloemen op de plaatselijke begraafplaats opeten. Volgens de stad is dit hoognodig, dierenliefhebbers zijn woedend.

Momenteel zijn er al een dertigtal konijnen doodgeschoten op de begraafplaats van Cockermouth in het graafschaf Cumbria. De gemeente heeft een gespecialiseerde firma ingehuurd om de konijnen neer te schieten.



Dierenliefhebber Jaquie Stobbart uit Cockermouth is geschokt: "Ze weten niet wat ze aan het eten zijn. Het is gewoon wreed om ze te vermoorden. Je kan niet zomaar beslissen om weerloze dieren op zo een manier te doden." Als laatste besloot Stobbart dat het serieus uit de hand loopt. "Waar zal dit eindigen? Er zijn overal wilde dieren, dat is gewoon de natuur."



Ook op het kerkhof in de stad Maryport, dat in hetzelfde graafschap ligt, worden er volgens dierenliefhebbers op konijnen geschoten. Inwoner Dolly Daniel begrijpt dat familieleden van slag kunnen zijn wanneer hun bloemen worden vernield. "Maar ik zou mij niet op mijn gemak voelen wanneer ik op de begraafplaats rondloop en de hele tijd schoten hoor. Ik zou die plek vermijden."