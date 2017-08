Drie kwart minder dieren thuis geslacht

ISOLDE VAN DEN EYNDE

30/08/17

Het aantal dieren dat thuis wordt geslacht, is in ons land in vijf jaar tijd gekelderd. In 2012 ging het nog om 19.135 dieren, vorig jaar waren dat er nog maar 5.627.

"Die felle daling is opvallend", zegt Kamerlid Yoleen Van Camp (N-VA), die de cijfers opvroeg bij de federale regering. "Want Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts heeft onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren in 2015 verboden, maar toch zien we tussen 2015 en 2016 geen nieuwe piek in het aantal thuisslachtingen."



De daling situeert zich in de drie gewesten. Een echte verklaring is er niet, maar Van Camp vermoedt dat moslims vaker voor een gift kiezen aan familie of hulporganisaties om het Offerfeest te vieren in plaats van een schaap te slachten. Dat vermoedt ook Michel Vandenbosch van GAIA. "De autochtone bevolking slacht al een tijdje veel minder thuis. Dus ik vermoed dat die forse daling zich bij de moslimgemeenschap situeert."



In Vlaanderen is het ritueel thuis slachten van een dier al verboden. Toch nemen Gent en Sint-Niklaas het zekere voor het onzekere: tijdens het Offerfeest geldt er een totaalverbod op thuis slachten - ritueel of niet - om discussie te vermijden.