Sea Shepherd gaat niet meer jagen op walvisjagers in Zuidelijke Oceaan

Bewerkt door: IVI

29/08/17 - 12u12 Bron: Belga

Een schip van Sea Shepherd (L.) vaart langs een schip van de Japanse walvisvloot (R.) tijdens een eerdere campagne. © afp.

Sea Shepherd, een organisatie die strijdt tegen illegale walvisvangst, ziet af van zijn jaarlijkse actie in de Zuidelijke Oceaan. Sea Shepherd tracht daarbij walvisjagers zo veel mogelijk te hinderen, maar krijgt het steeds lastiger in die strijd.

Sea Shepherd is al twaalf jaar actief met spectaculaire operaties op volle zee. Daarmee tracht de organisatie Japanse walvisjagers te stoppen of op zijn minst te hinderen. Op die manier zijn volgens Sea Shepherd duizenden dieren gered kunnen worden en werd de wereld op de hoogte gebracht van de illegale activiteiten van die walvisjagers.



"Voor de wetenschap"

Japan zegt enkel om wetenschappelijke doeleinden op walvissen te jagen. Maar de organisaties die opkomen voor de bescherming van de dieren en verschillende andere landen zijn van oordeel dat Japan oneerlijk gebruik maakt van een uitzondering in het moratorium op de walvisvangst uit 1986.



Nieuwe strategie nodig

De oprichter van Sea Shepherd, de Canadees Paul Watson, heeft in een persbericht laten weten dat de schepen van de organisatie dit jaar de jagers niet zullen najagen, maar dat nieuwe strategieën noodzakelijk zijn.



"We hebben ontdekt dat Japan militaire opsporingstechnologie inzet om via satelliet live te volgen waar de schepen van Sea Shepherd zich bevinden", aldus Watson. "Als ze op elk moment weten waar wij zijn, kunnen ze ons makkelijk ontlopen." De Canadees geeft ook toe dat de impact van de campagne 2016-2017 kleiner was dan de voorgaande jaren. "We kunnen niet op tegen hun militaire technologie."



Weinig steun

Watson hekelt ook dat Tokio zou laten verstaan hebben dat het zijn marine zou kunnen inzetten om de walvisjagers te beschermen. "Vandaar ook de steeds grotere moeilijkheid voor ons om te rivaliseren, ook financieel, met een sector van walvisjacht die ondersteuning krijgt van een economische supermacht."



"De vraag is daarom of we onze beperkte middelen moeten blijven inzetten voor een campagne in de Zuidelijke Oceaan die weinig kans op succes heeft, of dat we met andere strategieën en tactieken moeten aankomen", aldus Watson. De 66-jarige Canadees verwijt ook Washington, Canberra en Wellington zijn organisatie onvoldoende te steunen.