Weinig kopers op eerste veiling van neushoornhoorns in Zuid-Afrika

De eerste onlineveiling van neushoornhoorns in Zuid-Afrika heeft weinig kopers gelokt. Dat zeggen de organisatoren. Tegen de veiling was fel protest gerezen vanwege dierenrechtenorganisaties. In Zuid-Afrika is de binnenlandse handel in hoorn sinds april opnieuw toegelaten.