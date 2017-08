Waar zijn wespen nu eigenlijk goed voor?

Door: ESA

26/08/17 - 16u16 Bron: BBC

Ter illustratie © thinkstock.

Goed weer vraagt om een barbecue, maar vaak komt een ongenode gast ook tevoorschijn: de wesp. Mensen vragen zich vaak af waar wespen nuttig voor zijn. Ze maken geen honing en ze kunnen pijnlijk steken. Toch zijn wespen zeer belangrijk volgens wetenschappers schrijft de BBC.

Wespen zijn zeer belangrijk voor het mileu. Het zijn jachtdieren, waardoor ze de populatie van potentiële plagen zoals bladluizen en rupsen in toom houden. Een leven zonder wespen zou betekenen dat er veel meer insectenplagen zouden zijn in de landbouw en in onze tuinen. Ook voor het verspreiden van pollen is de wesp enorm belangrijk, net als de bij bestuift de wesp bloemen door nectar te drinken.



Er zijn minder studies gedaan naar de wesp dan naar de bij. Daar willen wetenschappers van de University College Londen en University of Gloucestershire iets aan veranderen, ze starten met een groot onderzoek naar bijen in het Verenigd Koninkrijk.



Waarom zien we zo veel wespen in deze tijd van het jaar?

In augustus hebben wespen veel werkers maar voeden ze geen larven meer op, en daar knelt het schoentje. De wespen moeten immers voor de larven op insecten jagen, omdat ze proteïnes nodig hebben. De larven maken op hun beurt een zoetstof aan, die de volwassen wespen drinken. Zonder die zoetstof zoeken de wespen andere bronnen van suiker, die onder andere te vinden zijn in ons eten en drinken.