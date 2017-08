Gaia verliest rechtszaak tijdelijke slachtvloeren, maar waarschuwt FAVV

EB

Gaia heeft voor de Brusselse rechtbank in het zand gebeten in de zaak tegen het federaal voedselagentschap. De dierenrechtenorganisatie was naar de rechter getrokken omdat het FAVV volgens haar jaarlijks onterecht vergunningen aflevert aan tijdelijke slachthuizen voor onverdoofd slachten. Volgens Gaia besliste de rechter dat hij niet preventief een algemeen oordeel kan vellen. Gaia dreigt met nieuwe rechtszaken.

Het FAVV behandelt en erkent volgens Gaia de tijdelijke slachtvloeren als permanente slachtvloeren, maar de dierenrechtenorganisatie vindt dat deze niet aan de voorwaarden van een permanente slachtvloer voldoen. Het verschil tussen tijdelijk en niet tijdelijk is belangrijk: onverdoofd slachten is immers verboden op een tijdelijke vloer, maar momenteel nog toegelaten in slachthuizen.



Zo hekelt Gaia vrijdag het "pop-upslachthuis" aan de Lange Lobroekstraat in Antwerpen waar moslims naar aanleiding van het Offerfeest op 1, 2 en 3 september een schaap onverdoofd zouden kunnen laten slachten. "We hebben de rechter gevraagd dat dergelijke pop-upslachthuizen geen erkenning zouden kunnen krijgen, want dat zijn eigenlijk veredelde tijdelijke slachtvloeren", zegt Michel Vandenbosch, voorzitter van Gaia. De rechter oordeelde enkele dagen geleden echter dat hij niet preventief kan beslissen over een vergunning. Gaia onderzoekt de beroepsmogelijkheden en overweegt zeer sterk om in beroep te gaan.



Nieuwe rechtszaken

Vandenbosch waarschuwt het FAVV: "Dit vonnis is geen witwassing of zegening voor het FAVV." Als er effectief een vergunning komt, zal de dierenrechtenorganisatie opnieuw naar de rechtbank stappen.



Het Antwerpse slachthuis aan de Lange Lobroekstraat heeft de vergunning nog niet vast, zo meldt woordvoerster Katrien Stragier van het FAVV. "De aanvraag tot erkenning is ingediend, maar het dossier loopt nog."



Bij de beoordeling hanteert het voedselagentschap de Europese regelgeving over de infrastructuur van slachthuizen. Of een slachthuis tijdelijk is, speelt dus geen rol bij het FAVV. "Wij maken geen onderscheid tussen tijdelijke slachtvloeren en slachthuizen. De regelgeving wordt overal op dezelfde manier toegepast", aldus Stragier.



Verdeelde bevoegdheid

De hele kwestie zit dan ook verdeeld tussen de federale overheid en Vlaanderen. Volgens Brigitte Borgmans van het Vlaams departement Omgeving zijn er drie types slachtvloeren bij het Offerfeest. Ten eerste de permanente slachthuizen, waar vooralsnog heel het jaar door ook onverdoofd mag worden geslacht - de piste die Gent gebruikt. Anderzijds zijn er de tijdelijke slachtvloeren waar enkel verdoofd slachten mag. Hier kent de Vlaamse administratie de vergunning toe. Ten derde zijn er de permanente slachthuizen, dus door het FAVV vergund, maar waar enkel tijdens die periode geslacht wordt. Vorig jaar was dit bijvoorbeeld het geval in Antwerpen, Beringen en Genk.



Totaalverbod

Maar de hele discussie is vanaf 2019 sowieso verleden tijd. Eind juni keurde het Vlaams parlement een totaalverbod op onverdoofd slachten goed. Vanaf 2019 wordt verdoving, bijvoorbeeld via elektronarcose, verplicht voor de meeste dieren. Het verbod geldt voorlopig niet voor runderen en kalveren omdat daar de verdovingstechniek nog niet op punt staat. De joodse gemeenschap en de moslimgemeenschap zullen kunnen rekenen op begeleiding bij het toepassen van de nieuwe regels. Om capaciteitsproblemen op te vangen blijven collectieve slachtvloeren mogelijk, maar daar zal enkel verdoofd kunnen worden geslacht.



Chaos bij Offerfeest

Gaia hekelt tot slot nog de "chaotische toestanden" en het dierenleed aan het Antwerpse slachthuis bij het Offerfeest vorig jaar. Honderden schapen zouden er "onnodig lijden, precies omdat de Antwerpse pop-upslachtvloer bedoeld is om het verbod op onverdoofd slachten buiten een erkend regulier slachthuis dat aan alle vereisten van de Europese wetgeving voldoet, doelbewust te omzeilen".