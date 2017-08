Hap ontbijtkoek zero wordt hond fataal

Sandra Don

25/08/17 - 12u52 Bron: AD.nl

Carlos van As met zijn nog twee levende honden. © rv.

Roy, een gezonde beagle van twee jaar, is onlangs overleden. De hond had zich tegoed gedaan aan ontbijtkoek zero van het merk Peijnenburg. Roys baasje, Schiedammer Carlos van As, pleit er in het AD voor dat producenten het gebruik van suikervervanger xylitol in hun artikelen duidelijk op de verpakking vermelden.

Roy speelde graag met zijn kameraadjes Luca en Bo, de twee andere beagles van Carlos van As. Vorige week plukte Roy een pak ontbijtkoek zero van Peijnenburg van het aanrecht en de honden smulden ervan. Een dag later zou Roy sterven.



Van As had die dag net boodschappen gedaan en zijn spullen op het aanrecht gelegd, toen hij besefte dat hij iets was vergeten. "Ik ben hooguit vijf minuten weggeweest, toen hebben ze de koek gepakt", blikt hij terug in het Algemeen Dagblad. Nadat de zoetigheid was ingewerkt, kregen de honden diarree en moesten ze braken. "Maar Roy spuugde ook bloed en moest bij de dierenarts blijven. Hij heeft het niet gered", zucht van As.



De oorzaak van het overlijden was suikervervanger xylitol. Die is volgens van As "écht een sluipmoordenaar, die vooral honden fataal kan zijn." Omdat hij niet wil dat zijn "held" Roy voor niks gestorven is, startte de Nederlander een petitie via de Facebookpagina #Samen met Roy.



Een woordvoerder van Peijnenburg laat weten dat er "na meerdere klachten nu een vermelding op de verpakking van zero staat".