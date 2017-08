Schadelijke tijgermug duikt op in Nederlandse Aalten

jv

De Aziatische tijgermug is opgedoken in het Gelderse Aalten, in Nederland. Bewoners van de wijk waar de mug is gevonden, hebben donderdag een brief daarover ontvangen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA en de gemeente. De NVWA bestrijdt de schadelijke mug.