Blauwe straathonden in Mumbai door vervuild water

23/08/17 - 11u44 Bron: The Independent, Reuters

© afp.

video Straathonden in de Indische stad Mumbai kleurden twee weken geleden plots blauw. Na klachten van buurtbewoners en dierenactivisten over vervuiling van de Kasadirivier zijn de autoriteiten een onderzoek gestart. Daaruit blijkt nu dat de blauwe vacht inderdaad het resultaat is van industrieel afval.

Een fabriek in Mumbai wordt ervan beschuldigd illegaal chemisch afval te dumpen in de Kasadirivier. Zo zou onder andere onbehandelde blauwe verf en poeder in de rivier geloosd zijn. Het productiebedrijf moet daarom onmiddellijk de deuren sluiten. Uit het onderzoek van het rivierwater blijkt dat er ook een hoog niveau van chloride in het water zit.



De straathonden zwemmen regelmatig in die rivier en hebben daardoor hun blauwe vacht gekregen. Maar de dieren drinken ook van het vervuilde water, waardoor hun maag en darmen worden blootgesteld aan de chemicaliën. De chemische stoffen in de verf kunnen bij de honden leiden tot haarverlies, irritatie en huidinfecties.



De honden zouden ondertussen hun normale haarkleur terug hebben. Het is niet duidelijk of ook andere dieren zijn getroffen door de vervuiling. Maar Arati Chauhan, hoofd van de lokale dierenbescherming, is ervan overtuigd dat niet alleen de honden maar ook "mensen, vogels en reptielen aangetast worden door vervuiling door de lokale industrie".