"Monster" sluit hond op in kooi en verdrinkt dier in vijver

Door: ESA

22/08/17 - 17u08 Bron: Courrier Picard

Ter illustratie © thinkstock.

In een vijver in het dorpje Cambron, in de provincie Henegouwen, heeft een wandelaar woensdag het stoffelijk overschot van een hond gevonden. Het arme dier zat opgesloten in een kooi van amper 30 centimeter lang. Bovendien was het ook vastgebonden aan de kooi. Welke dierenbeul dit gedaan heeft, is voorlopig een raadsel. "Er woont hier een monster in de buurt", zegt Janina Pareira, de directrice van het dierenasiel Bugny-Saint-Maclou. Dat schrijft de lokale krant Courrier Picard.