VIDEO: Deze wilde beer geniet van lunch in koivijver

video Een wilde beer heeft duidelijk genoten van zijn uitstapje in Billings, een stad in de Amerikaanse staat Montana. De beer zet zich op zijn gemak in de koivijver van een buurtbewoner en eet smakelijk van de waterplanten. "De wilde beer was eerst al in mijn garage geweest, maar daar was hij mijn hond tegengekomen", vertelt de bewoner. "Hij is dan boven in mijn appelboom gekropen en heeft daar een tijdje gezeten terwijl hij appels aan het eten was. Nadien is hij naar mijn achtertuin gegaan om een dipje te nemen in de koivijver. Hij is zeker drie keer in twee dagen tijd teruggekeerd naar de vijver!" Uiteindelijk heeft de politie de beer uit de buurt kunnen wegjagen, maar ondertussen had het dier wel al genoten van een feestmaaltijd.