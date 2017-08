Fans kopen husky's door 'Game of Thrones', om ze dan te dumpen

Door: ADN

U kent ze wel, de 'direwolves' uit de razend populaire hitserie 'Game of Thrones'. Voornamelijk gespeeld door Noordelijke Inuit-honden, een ras verwant aan de Siberische husky, en één Arctische wolf. Maar het GOT-succes heeft een wrange keerzijde voor honden die lijken op de beangstigende direwolves van de familie Stark: husky's. Ze worden in de VS steeds vaker in huis gehaald, maar ook heel vaak gedumpt in dierenasielen. Verschillende Amerikaanse asielen trekken aan de alarmbel. En ook GOT-acteur Peter Dinklage laat van zich horen.

Sinds de start van de spraakmakende serie in 2011 zien asielen, opvangcentra en reddingsgroepen in heel de VS een verhoging in het aantal achtergelaten en opgegeven husky's. Maar nu begint het volgens dierenorganisaties de spuigaten uit te lopen.

Ghost © thinkstock. "Er is de laatste jaren een toename geweest, maar vorig jaar en dit jaar zien we een groei dubbel zo groot dan normaal", vertelt Angelique Miller, voorzitster van de Northern California Sled Dog Rescue (NorSled) aan The Dodo.



Hoe ze weten dat één en ander te maken heeft met 'Game of Thrones'? "Veruit de meeste honden die we binnenkrijgen, hebben namen van de show", aldus Miller. "Zoals Sansa, Stark, Ice en Ghost." Ook bij de Bay Area Siberian Husky Club (BASH) zien ze de trend. "We hebben drie honden met de naam 'Ice' binnengekregen in de laatste drie maanden", zegt Randee McQueen, reddingscoördinator bij BASH. "We hebben Arya's gehad, Sansa's en we zien veel witte husky's met de naam Ghost", voegt vicevoorzitter Patty Lacava toe.

Nadenken Het probleem is dat mensen vaak zonder nadenken een husky in huis lijken te halen, terwijl de erg actieve groepsdieren helemaal niet bij elk gezin passen. En dus belanden de dieren geregeld in asielen. PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) Peter Dinklage wants Game of Thrones fans to STOP buying huskies.