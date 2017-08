Dierenactivisten die dolfijnenslachting willen boycotten worden in het oog gehouden door Japanse politie

Bewerkt door: ESA

22/08/17 - 13u01 Bron: Belga

Archiefbeeld: Vissers jagen op dolfijnen. © ap.

In de Japanse gemeente Taiji is een tijdelijk politiekantoor ingericht om toezicht te houden op de tegenstanders van de jaarlijkse dolfijnenjacht, die plaatsvindt tussen september en maart. Vorig seizoen slaagden activisten erin enkele dolfijnen te bevrijden door een net kapot te snijden. Manifestanten vandaliseerden in het verleden in het stadje ook monumenten over de jacht.