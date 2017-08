Chileense regering weigert mijnbouwproject om pinguïns te beschermen

EB

De Chileense regering heeft vandaag een voorstel voor een nieuw mijnbouw- en havenproject verworpen. Het project bouwt te weinig garanties in voor de bescherming van het nabijgelegen pinguïnreservaat.

Het Dominga-project zou door de Chileense groep Andres Iron uitgebouwd worden in Coquimbo, in het centrum van het land. Het bedrijf plande een haven en een ijzermijn, die jaarlijks 12 miljoen ton ijzer en 150.000 ton koperconcentraat moest produceren, maar in de buurt is ook een groot nationaal pinguinreservaat dat 80 procent van de wereldwijde populatie van Humboldt-pinguïns herbergt.



"We zijn niet tegen economische ontwikkeling, of tegen projecten die de groei van het land bevorderen, maar ze moeten wel een adequate oplossing bieden voor de impact die ze kunnen veroorzaken", verklaarde milieuminister Marcelo Mena maandag. "In dit geval is het antwoord niet adequaat."



Het ambitieuze project lag al even onder vuur van verschillende milieuactivisten, die van mening zijn dat het de doodsteek voor de biodiversiteit in de regio zou betekenen. "Er waren compensatiemaatregelen, maar die waren onvoldoende. Er werd niet gegarandeerd dat er zorg zou worden gedragen voor de soorten waarover we ons zorgen maken, zoals de Humboldt-pinguïns", verklaarde Mena.



Een ministerieel comité bestaande uit de ministers van Milieu, Landbouw, Economie, Gezondheid, Energie en Mijnbouw heeft er nu een streep door getrokken. Het bedrijf kan wel nog naar de rechtbank trekken tegen die beslissing en als die negatief oordeelt kan ook het Grondwettelijk Hof nog worden ingeschakeld.



De mijnbouw is de belangrijkste motor voor de Chileense economie. Het land is de grootste koperproducent ter wereld, goed voor een derde van het wereldwijde aanbod.