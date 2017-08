"SeaWorld is een horrorhuis", getuigt deze ex-orkatrainer

avh

20/08/17 - 13u11 Bron: Daily Mail

Jon Hargrove voert een show op met Corky in SeaWorld San Diego. © Melissa Hargrove.

John Hargrove, een voormalige orkatrainer in SeaWorld San Diego, doet een boekje open over het park. "De praktijken in zulke parken zijn gruwelijk", vertelt hij aan Daily Mail.

Lees ook Babyorka overleden in SeaWorld

"Ik ben medeplichtig aan het verkopen van een leugen aan het publiek." Ex-orkatrainer John Hargrove Voor de bezoekers van SeaWorld lijkt er geen vuiltje aan de lucht wanneer ze genieten van de spectaculaire orkashows, maar achter de schermen is het alleen maar kommer en kwel. Dat zegt voormalig orkatrainer John Hargrove (43). "Ik moet mijn verhaal blijven vertellen, zelfs al is het om maar één persoon tegen te houden om te betalen voor een show waarin orka's gemarteld worden om trucjes te doen."



Niets minder dan een horrorhuis, zo beschrijft Hargrove SeaWorld. Het publiek ziet alleen maar de shows, maar nadien zwemmen de orka's lusteloos rond in hun bassins. Uit verveling of frustratie botsen ze opzettelijk met hun koppen tegen de betonnen wanden.

Constant ziek door antiobiotica Hargrove was tot 2012 de trainer van Kasatka, die vorige week overleed. De orka stierf aan een longziekte, zo communiceerde SeaWorld, maar Hargrove denkt dat er veel meer achter haar dood zit. "Ze is gestorven door infecties door jarenlange gedwongen inname van antibotica", zegt hij. "Orka's in gevangenschap zijn constant ziek. Ze krijgen dagelijks antibiotica en andere medicijnen toegediend en uiteindelijk faalt hun immuunsysteem."



"SeaWorld zal de autopsie nooit vrijgeven, maar Kasatka heeft eindeloos afgezien", zegt Hargrove. "Alleen maar om trucjes te kunnen doen voor mensen." "Ik kan niet meer tellen hoeveel orka-aanvallen ik gezien of zelf meegemaakt heb. Het is zelfs een wonder dat ik nog leef." John Hargrove

"Ik ben medeplichtig" "Ik heb jarenlang geloofd dat orka's in gevangenschap de mensen iets bijleren, maar Kasatka was heel ongelukkig", zegt Hargrove. "Ze leefde in barbaarse en gruwelijke omstandigheden. Ik ben medeplichtig aan het verkopen van een leugen aan het publiek." Hargrove zet nu alles op alles om de waarheid achter SeaWorld te verspreiden. Zo zette hij zijn schouders onder de documentaire 'Blackfish' over het leven van de orka's in SeaWorld. Het park noemde die documentaire misleidend, maar de bezoekersaantallen namen wel een snelle duik. Tilikum was berucht voor het doden van zijn trainster. Hij stierf eerder dit jaar. © photo news.