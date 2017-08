Kan jij hen verslaan? Chimpansees kunnen schaar-steen-papier begrijpen

TT

13/08/17 - 09u42 Bron: ScienceDaily

video De discussie beslechten of het nu blad-steen-schaar of schaar-steen-papier is, dat kunnen ze niet. Maar wetenschappers zijn er voor het eerst wel in geslaagd het kinderspelletje aan te leren aan chimpansees. De apen behalven hetzelfde niveau als een vierjarige, maar hebben er veel meer tijd voor nodig.

Vijf van de zeven onderzochte chimpansees aan het Primatenonderzoekscentrum van de Universiteit van Kyoto in Japan slaagden er uiteindelijk in het spelletje onder de knie te krijgen en hetzelfde niveau te halen als een kind van vier jaar oud. De primaten, van verschillende leeftijden en beide geslachten, hadden daarvoor gemiddeld 307 sessies nodig, terwijl de 'controlegroep' van 38 kinderen van 3 tot 6 jaar oud gemiddeld maar vijf sessies nodig had om de regels te doorgronden.



De chimpansees moesten op een beeldscherm telkens de 'winnende' foto aanduiden in steeds wisselende combinaties. Bij een juiste keuze - papier gaat boven steen, steen gaat boven schaar, schaar gaat boven papier - kregen ze een stuk appel. Antwoordden ze fout, dan kregen ze niets en hoorden ze een zoemer.