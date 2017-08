India jaagt op dolle olifant die 15 mensen vertrappelde

Door: redactie

In het oosten van India zijn jagers en boswachters naarstig op zoek naar een dolle olifant die de voorbije maanden al vijftien mensen doodtrapte. De autoriteiten gaven gisteren de opdracht om de kolos dood te schieten. De olifant doodde in maart 4 mensen in de Indiase deelstaat Bihar en zette het vervolgens op een lopen naar de aangrenzende deelstaat Jharkhand waar in totaal 11 mensen vertrappeld werden door het razende dier.

Volgens de autoriteiten zit er niets anders op dan de olifant te doden aangezien de plaatselijke bevolking momenteel in angst leeft. Verschillende kleine dorpen en nederzettingen in de heuvelachtige regio zouden al zijn ontruimd nadat de dikhuid de laatste vier dagen nog eens twee mensen doodde.



Het voorstel om de olifant te vangen en in leven te houden werd door de autoriteiten van de hand gewezen. Het dier verdoven is te riskant omwille zijn agressieve gedrag en de beperkte zichtbaarheid in het dichte woud, klonk het. "De kans is groot dat de viervoeter nog meer tekeer zou gaan en onze mensen of de dorpelingen in blinde woede aanvalt. Bovendien duurt het ongeveer 30 minuten alvorens zo'n verdoving begint te werken."



Volgens cijfers van de regering worden in India elk jaar meer dan 300 mensen gedood bij aanvallen van wilde olifanten.