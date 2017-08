"Zeehonden zullen zwemmers aan kust aanvallen"

Door: redactie

9/08/17 - 05u00

Lea de zeehond piept uit haar rieten mandje op het Duitse Noordzeestrand Juist, waar ze samen met twee andere zeehondjes werd vrijgelaten. © ap.

Het is een kwestie van tijd voor grijze zeehonden zonnekloppers aan onze kust zullen aanvallen. Dat zegt Kelle Moreau van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) in 'La Dernière Heure'. Hoewel sommigen de beesten erg schattig vinden, zijn het echte roofdieren.

Hoewel sommigen de beesten erg schattig vinden, zijn het echte roofdieren. "Ze zijn als honden of wolven, met heel stevige tanden. Ze kunnen drie meter groot zijn en tot 300 kilo wegen. In Nederland zijn ze zich beginnen voort te planten en de jongste jaren duiken ze ook verder bij ons op", aldus Moreau.



Hij wijst erop dat er kadavers gevonden zijn van toegetakelde bruinvissen, kleine walvisachtigen. Het werk van de zeehonden. "Als ze bruinvissen aanvallen, kunnen ze ook zwemmers viseren. Een aanval op mensen is niet meer dan een kwestie van tijd."