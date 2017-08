Hond wil écht niet vertrekken uit het park en doet dan maar alsof hij dood is

Bewerkt door: ADN

7/08/17 - 17u20

video Een koppige golden retriever had gisteren heel wat bekijks in een park in Burleigh Hill, Australië. Terwijl zijn baasje het wel welletjes vond en na een gezellige tijd weer naar huis wou, weigerde de viervoeter te vertrekken. De hond wilde duidelijk heel graag wat langer blijven en besloot het heel dramatisch aan te pakken.