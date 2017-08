Passagier filmt vrouw die haar hond bijt in Canadese metro

Door: redactie

7/08/17 - 16u18 Bron: AD.nl

© screenshot.

video In een metro in Canada vond afgelopen vrijdag een bizar voorval plaats. Een passagier filmde hoe een vrouw, die in de war lijkt, haar hond bijt en slaat. "Zo iemand zou nooit een huisdier mogen hebben", schrijft de videomaker. De beelden werden intussen al meer dan 715.000 keer bekeken.