VIDEO: Moederhond laat achtergelaten katje melk drinken

video Een bewoner van de Griekse stad Lamia heeft twee weken geleden een pasgeboren katje teruggevonden in een vuilnisbak. "Het katje zat in een vastgebonden zak en miauwde om hulp. Iemand had het beestje achtergelaten om een tragische dood te sterven. Ik heb het katje uit de zak gehaald en bij de buurthond gelegd, die zelf net bevallen was. Zij laat het katje melk drinken", zegt de man. "Gelukkig heeft de natuur ervoor gezorgd dat dieren zachtaardiger zijn dan mensen", voegt hij er nog aan toe.