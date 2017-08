Canadese overheid bezorgd over groot aantal dode walvissen

kv

6/08/17 - 00u35 Bron: BBC

Een noordkaper. Wereldwijd zijn er nog slechts zo'n 500 noordkapers in leven. © thinkstock.

Deze zomer werden al tien karkassen van noordkapers - een erg bedreigde walvissoort - aangetroffen in de Saint Lawrencebaai aan de oostkust van Canada. Dat deelt het departement Visserij van het land mee. De plotse sterfte is bijzonder onrustwekkend omdat er nog slechts een 500-tal noordkapers in leven zijn.

Harde klap Uit onderzoek van zes karkassen blijkt dat drie van hen vermoedelijk stierven tengevolge van een harde klap. Onderzoeker Kim Davies deelde aan de Canadese omroep CBC mee dat het "logisch is om aan te nemen" dat deze verwondingen het gevolg zijn van aanvaringen met schepen terwijl de walvissen nog in leven waren. Een vierde walvis stierf nadat hij verstrikt raakte in visdraad.



Walvissen overlijden wel vaker ten gevolge van zulke incidenten, maar de stijging van het aantal slachtoffers is opvallend. Een van de verklaringen is volgens de Toronto National Post dat de walvissen de laatste vijf jaar verder noordwaarts getrokken zijn, op zoek naar nieuwe voedselbronnen. De klimaatverandering zou daarbij aan de basis liggen. "Er kunnen echter ook andere factoren een rol spelen," aldus Matthew Hardy, wetenschapper bij het departement Visserij van de Canadese overheid.