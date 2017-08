Twee reuzenpanda's geboren in Frankrijk, maar slechts eentje overleeft

kv

In een dierenpark in het Franse Saint-Aignan zijn gisteravond twee reuzenpanda's geboren. Een van de jongen stierf echter al snel, zo meldt de zoo.

De twee panda's werden geboren in de Zoo van Beauval om 22.18 uur en 22.32 uur. Moeder Huan Huan ontfermde zich in eerste instantie over het eerste jong, likte het proper en hield het warm. Na de geboorte van de tweede babypanda liet ze de eerste echter in de steek. De Chinese verzorgers konden het diertje niet redden.



Volgens de zoo kijken panda's ook in het wild niet om naar het zwakste jong om voor het sterkste te zorgen. De verzorgers hadden daarom een incubator klaargezet en waren van plan de twee babypanda's afwisselend op te vangen zodat ze elk om beurt de aandacht van hun moeder zouden krijgen.