Natuurpunt laat 300 ganzen vergassen: "We doen dit niet van harte"

Bewerkt door: ADN

4/08/17 - 13u14 Bron: Belga

Canadese ganzen (Illustratiebeeld). © thinkstock.

Natuurpunt heeft in het Schulensmeer in Limburg 300 ganzen laten vergassen omdat ze schadelijk zijn voor de natuur en inheemse soorten.

"We doen dit niet van harte", zegt Hendrik Moeremans van Natuurpunt. Canadese ganzen zijn een soort die aanvankelijk werd ingevoerd als siergans. Het dier plantte zich hier voort en vormt in grote getale een probleem. De ganzen brengen schade toe aan landbouwgewassen en zijn een bedreiging voor de inheemse soorten. Ook zijn hun uitwerpselen erg agressief, waardoor de lokale natuur onder druk komt te staan.



"Als goede beheerder moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen en de populatie onder controle houden", zegt Natuurpunt. "We hebben de ganzen gedood op de manier die naar ons inziens het minste kwaad kan. Dat gebeurde na overleg met de provincie en het Agentschap Natuur en Bos."



Lokaal ontstond commotie bij de jagersverenigingen. "Die hadden de dieren liever neergeschoten. De impact van die knallen op de natuur zou volgens ons echter te groot zijn geweest", aldus nog Moeremans.