Bezoekers Mechels dierenpark laten hond zonder water achter in kampeerauto

2/08/17

MECHELEN De politie van Mechelen heeft vanmiddag een hond moeten bevrijden uit een kampeerauto op de parking van een "dierenpark" in Mechelen, zo laat politiezone Mechelen-Willebroek weten via Twitter. Het dier was op deze warme zomerdag alleen achtergelaten in de wagen zonder drinkwater.