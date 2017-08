Dit is het geheim van het sterkste dier ter wereld

Door: redactie

1/08/17 - 22u04 Bron: BBC

Een (uitvergroot) beerdiertje. © Dino Hristopoulos.

Genetische analyses van het beerdiertje hebben de geheimen van zijn ongelooflijke overlevingsvermogen onthuld. Het minuscule diertje, ook wel waterbeertje genoemd, overleeft straling, vrieskou, extreme droogte en zelfs luchtledigheid.

Het is amper een millimeter groot, maar het beerdiertje is een van de stoerste creaturen op aarde. Uit een recente studie bleek dat het zowat elke kosmische ramp zou overleven. Beerdiertjes komen vaak voor op plekken die uitdrogen, bijvoorbeeld in vijvers en mos. In de loop der tijd hebben ze de vaardigheid ontwikkeld om extreme droogte te overleven en jaren later weer tot leven te komen in de aanwezigheid van water.



Het is die vaardigheid die nu nader onderzocht werd door Britse en Japanse wetenschappers. In een paper in PLOS Biology onthullen ze de sleutel die het kleine beestje weer tot leven wekt na uitdroging. En die is te vinden in de genen. Uit een DNA-analyse van twee beerdiertjes blijkt dat droge omstandigheden enkele genen aanspoort om eiwitten te produceren die het ontbrekende water in de cellen vervangen. Eenmaal er weer water aanwezig is, lossen de eiwitten op en worden de cellen weer opgevuld met water.



Een beter begrip van dit aangeboren overlevingsvermogen kan in de toekomst misschien van pas komen voor mensen, hopen de onderzoekers. Bijvoorbeeld voor vaccins die naar alle uithoeken van de wereld getransporteerd kunnen worden zonder dat ze gekoeld moeten worden.