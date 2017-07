VIDEO: Beer jaagt kinderen uit plonsbad en gaat er lekker zelf in spelen

sam

video Het is warm voor iedereen, ook in het Amerikaanse Tennessee. Daar filmde Suzanne Whaley uit Gatlinburg vorige week hoe een flinke zwarte beer uit de bosjes opdook en afkoeling zocht in het zwembadje van haar kinderen.

"Wel, de kinderen werden letterlijk uit het zwembad gejaagd", vertelt ze. "Meneer beer wilde afkoelen en nog met de waterpistooltjes spelen ook!" Op de video is zowel Engels als Frans te horen, want het gezin had net Christelle Ribeiro en haar kinderen op bezoek.

Ribeiro is een Franse vrouw die 23 jaar geleden bij de familie heeft gewoond als een uitwisselingsstudente. Ze had echt gehoopt een beer te kunnen zien, dus ze was heel blij. "En het was mijn verjaardag, dus dat was eigenlijk een soort verjaardagscadeau", vertelt ze aan WATE-TV.

Andere beren Ongeveer een jaar geleden trof een inwoner van het Californische Arcadia ook een beer aan in het zwembad. Op een video is te zien hoe het dier weg en weer zwemt, alsof het baantjes trekt.

In oktober 2014 had ook het gezin van Erica Lushefski prijs in Luzerne County, Pennsylvania. Erica en haar drie dochters zagen vol verbazing hoe het dier wel tien minuten in en rond hun zwembad speelde. En de favoriete bal van Erica's jongste dochter vernielde!

In het Russische Syktyvkar rijdt dan weer een beer rond op een motor. Hij werd gefilmd in een zijspan en steekt als een echte biker zijn poot op naar tegenliggers. Het dier heet Tim en zou optreden met een rondreizend circus.