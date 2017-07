134 honden en 15 puppy's waren normaal in de soep beland, maar konden net op tijd gered worden

Door: ADN

25/07/17

video 149 honden die in een pikante soep zouden belanden in het kader van de Zuid-Koreaanse Boknal-dagen zijn gered. Organisatie Humane Society International deelde beelden waarop te zien is hoe viervoeters in een vleesboerderij - waaronder 15 puppy's - uit hun kooien worden gehaald. Zij krijgen een tweede kans op leven.

Tijdens de Boknal-dagen, op 12 juli, 22 juli en 11 augustus, eten Zuid-Koreanen een pikant soepje met als hoofdingrediënt hondenvlees. Het idee erachter is dat het bloed van de soepeter gezuiverd wordt. Het soepje zou op die manier goed zijn voor de gezondheid en zorgen voor viriliteit en energie. Hoewel de overgrote meerderheid van de Zuid-Koreanen niet routineus hondenvlees consumeert, komen in het kader van de Boknal-dagen meer dan een miljoen honden op de vleesmarkt terecht. Ze worden gedood door elektrocutie, geslacht en in de soep gedraaid. © Humane Society International Facebook.

Erbarmelijke omstandigheden Zoals het geval is in zoveel vleesboerderijen, zaten ook de honden in deze boerderij in het rurale Yesan in veel te kleine metalen kooien. Geketend wachtten ze op hun dood. Met amper voedsel. En met pijnlijke wonden aan onder meer hun poten die nu eenmaal hand in hand gaan met de erbarmelijke omstandigheden waarin ze opgesloten zaten. © Humane Society International Facebook.

Boer wilde zelf dat ze een tweede kans kregen Opvallend genoeg was het de vleesboer zelf die contact had opgenomen met de organisatie. Hij had niet de middelen om de honden goed te verzorgen en het idee dat al die dieren in zijn boerderij zouden gedood worden, kon hij niet verwerken. Hij wilde veel liever gewassen verbouwen, maar had er geen idee van hoe hij een rendabel bedrijf op poten kon zetten. Humane Society International helpt hem nu met een businessplan. © Humane Society International Facebook.