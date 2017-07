16 jaar cel voor kattenmoordenaar wegens "gevaar voor escalatie tot hogere levensvormen"

kv

16/07/17 - 01u13 Bron: BBC News, The Mercury News

Een man uit Californië vliegt voor zestien jaar de gevangenis in nadat hij bekende dat hij katten had ontvoerd en gemarteld. Achttien poezen vonden in de handen van de 26-jarige Robert Farmer de dood. Volgens de openbare aanklager is de man een gevaar voor de maatschappij.

Farmer beging de feiten in de herfst van 2015. In de omgeving van Cambrian Park in San Jose begonnen geruchten de ronde te doen over een man die had geprobeerd twee katten in een rugzak te lokken. Een van de verdwenen katten wist te ontsnappen en werd later door een dierenarts behandeld voor "een beet die niet afkomstig was van een dier en voor een bloedende hoofdwonde."



Verschillende poezen werden dood teruggevonden, twee van hen lagen in vuilbakken. Eén kat vertoonde volgens de experts ook tekenen van seksueel misbruik, al is daarover geen eensgezindheid onder de dierenartsen die de katten onderzochten.



Een van de ontvoeringen werd op bewakingsbeelden vastgelegd. Bewoners uit de buurt herkenden Robert Farmer. Lees ook Dierenbeul vergiftigt twee honden in hun eigen tuin: "Het waren onze oogappels"

Bloedsporen In oktober werd Robert Farmer slapend aangetroffen in zijn auto met een dode kat in de middenconsole en bloedsporen en plukken vacht verspreid over het voertuig.



De politie trof in de wagen ook een rugzak aan met een jagersmes en een paar handschoenen dat onder de kattenharen zat.

"Gestoord individu" Robert Farmer © rv. Farmer pleitte in de rechtbank schuldig voor 21 gevallen van dierenmishandeling - de moord op achttien katten en de verwonding van drie andere -, geweldpleging en handelen onder invloed.



Zijn advocaat las een brief van de man voor: "Het voelt alsof iemand anders deze misdaden beging, maar ik weet dat ik het ben. Het is zo moeilijk te vatten dat ik dit gedaan heb. Ik stal een lid van hun familie. Het feit dat ik buiten mezelf was, is geen excuus.



Volgens openbare aanklager Alexandra Ellis is de brief een poging om de rechter milder te stemmen. Farmers beweringen zijn volgens haar in strijd met de indruk die hij gaf tijdens politieverhoren en ze noemde hem "een gestoord individu zonder hoop op rehabilitatie."