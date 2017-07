Bewerkt door: AJA

12/07/17 - 13u03 Bron: newsfirst.lk

video Een olifant is door de marine van Sri Lanka gered van een dramatische verdrinkingsdood. Door de sterke stroming was hij meer dan 8 mijl in zee geraakt (zo een 14 kilometer). Een speedboat van de marine kwam snel ter plaatse. Zeven mannen moesten met touwen het kolossale dier naar de kust slepen. Het was een succesvolle operatie.