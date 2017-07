Vertederende foto gaat viraal: hond sleept dekentje naar hek om straathond te helpen

Door: ADN

10/07/17 - 16u07 Bron: The Dodo

Hond Lana werd zelf gered van de straat, maar weet duidelijk nog goed hoe zwaar het leven is als straathond. Toen de viervoeter onlangs op een koele nacht een dakloos hondje spotte, schoot ze in actie. En hoe.

Omdat de laatste tijd het weer 's nachts aan de koele kant is in Ivoti, Brazilië, kocht baasje Suelen Schaumloeffel een warm dekentje voor haar geadopteerde hond Lana. Afgelopen maandag duffelde ze Lana lekker warm in met het dekentje in het roze hondenhok in de tuin.



Maar toen Suelen de volgende ochtend het huis verliet om te gaan werken, zag ze wat haar lieve dier 's nachts had gedaan. Lana had een straathond buiten de tuin gespot, haar dekentje richting de omheining getrokken en een deel naar de andere kant gefoefeld zodat het minder fortuinlijke hondje aan de andere kant ook wat warmte zou krijgen.