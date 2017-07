Gezin waarschuwt uit te kijken nadat hond vergiftigd werd met rattenverdelger

Koen Van De Sype

video Een gezin uit het Antwerpse Wuustwezel doet een oproep naar alle hondeneigenaars in de buurt om voorzichtig te zijn, nadat zijn Amerikaanse buldog vergiftigd werd.

Volgens een autopsie zou de hond rattenvergif binnengekregen hebben. "Ofwel heeft iemand het gif over onze omheining in de tuin gegooid, ofwel heeft hij het binnengekregen tijdens een wandeling", aldus Wendy. "Maar dan kan het al 14 dagen geleden gebeurd zijn, volgens de dierenarts. Een vreselijke gedachte, want we hebben de afgelopen twee weken niets aan hem gemerkt. Ik heb woensdag nog met hem in het zwembad gespeeld en je kon helemaal niet zien dat er iets mis was."



Waarschuwen

Ze wil andere hondeneigenaars nu waarschuwen om voorzichtig te zijn. Ze diende ook een klacht in bij de politie. "Ik heb een filmpje gemaakt van de laatste momenten van Aïk om mensen wakker te schudden", zegt ze nog. "Want een dier zou niet op deze manier aan zijn einde mogen komen. Volgens de dierenarts die de autopsie deed, waren al zijn organen opgezwollen en zat zijn bloed vol gif."