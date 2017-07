Ook Berlijnse zoo heeft nu twee panda's

Bewerkt door: ADN

5/07/17 - Bron: Belga

Angela Merkel en de Chinese president Xi Jinping hebben vandaag Meng Meng en Jiao Qing, twee Chinese panda's die net overgebracht zijn naar Berlijn, voorgesteld aan het grote publiek. De twee dieren symboliseren de vriendschap tussen beide naties.

"We hebben hier twee sympathieke diplomaten, het is te zeggen de twee panda's Meng Meng en Jiao Qing, die "de ambassadeurs van onze beide landen zijn", zei Merkel bij de presentatie van de dieren.



De twee panda's werden op 24 juni overgebracht en verblijven in de zoo in de Duitse hoofdstad. Het zijn de twee enige in hun soort in het land. "We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ze zich hier thuis voelen", aldus nog de bondskanselier.



"Ik hoop dat Meng Meng en Jiao Qing de afstand tussen onze landen kleiner kunnen maken en de afgezanten worden van de vriendschap tussen onze bevolking", zei op zijn beurt de Chinese president.