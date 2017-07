Halfaap ontsnapt uit Amsterdamse zoo en gaat even de stad verkennen

Bewerkt door: ADN

video Een rode vari, een halfaap uit Madagascar, is enige tijd ontsnapt uit de Amsterdamse dierentuin Artis. Het aapje werd deze ochtend rond 06.00 uur gesignaleerd in een parkeergarage onder het Waterlooplein, waar zijn toegesnelde verzorger hem kon vangen. In een video van een taxichauffeur is te zien hoe het dier door Amsterdam loopt.

Waarom de rode vari, die in een open verblijf zit, ervandoor ging, is volgens verzorger Dennis De Haan nog de vraag. Mogelijk is hij ergens van geschrokken. "Het is heel vreemd dat hij eruit is gegaan, we hadden dit ook niet verwacht." Volgens de verzorger zijn het sociale dieren die normaal niet ver van de groep wijken. "Ze gaan vaak niet verder dan een boom, van waaruit ze naar de anderen kunnen kijken.''



Het is niet duidelijk wanneer het dier is ontsnapt, maar hij was gisteren nog gewoon in de Amsterdamse dierentuin, weet De Haan. "Het gaat goed met hem, we hebben hem nagekeken. Misschien is hij een beetje geschrokken.''



In Artis wonen elf rode vari's. De ontsnapping van dit zesjarige mannetje is vooralsnog geen aanleiding om het verblijf aan te passen.