Maak kennis met piloot Paul, die enkel en alleen maar opstijgt om zoveel mogelijk viervoeters te kunnen redden

Door: ADN

30/06/17 - 23u53 Bron: The Dodo

© Instagram flyingfuranimalrescue.

video Oud, vuil, onder de parasieten, overal wonden. Nee, er was geen enkele reden om te denken dat een 14 jaar oude hond, Emma, die op het punt stond geëuthanaseerd te worden in een asiel in North-Carolina nog zou gered kunnen worden. Maar soms gebeurt het ondenkbare en zijn er mensen die werkelijk alles op alles zetten voor dieren. Dit is Paul Steklenski, een legerveteraan met een passie voor dieren én voor vliegen. Hij vliegt de Verenigde Staten rond om dakloze honden die een dodelijk spuitje wacht, in veiligheid te brengen.

Niet zomaar vliegen In de lente van 2013 besloot netwerkingenieur en legerveteraan Paul Steklenski om vlieglessen te nemen. Terwijl hij volop leerde vliegen, verwelkomde hij een hondje in zijn gezin. Twee dingen die op dat moment nog totaal ongerelateerd leken.



Maar tijdens zijn zoektocht naar een viervoeter leerde hij gaandeweg meer over het fantastische werk van organisaties die hard werken om ongewenste en achtergelaten honden te helpen. Wat later adopteerde hij de kleine Tessa uit een asiel. "Het veranderde me totaal", vertelt hij.



Intussen voltooide hij zijn vliegopleiding en behaalde hij zijn vliegbrevet. "Ik vroeg me af 'wat ga ik daar eigenlijk mee doen?'. Er zijn veel mensen die zomaar wat rondvliegen en voor de fun landen aan een restaurant. Ik kan dat niet. Ik moet een reden hebben om een vliegtuig de lucht in te sturen." GOOD MORNING EVERYONE, On our way south for another load of pups. Our bird is down for maintenance, so we are in our trusty rental steed once again. Where there is a will there is a way, and thusly another load of pups comes home today ✈️ #rescue #adopt #findyourself 372 Likes, 10 Comments - Flying Fur Animal Rescue (@flyingfuranimalrescue) on Instagram: "GOOD MORNING EVERYONE, On our way south for another load of pups. Our bird is down for..." IF there is something better in this life than the sun shining brightly down upon you and another rescued pup in your arms, well...I surely don't know what that is <3 #rescue #adopt #findyourself #flyingfur 504 Likes, 9 Comments - Flying Fur Animal Rescue (@flyingfuranimalrescue) on Instagram: "IF there is something better in this life than the sun shining brightly down upon you and another..."

Voldoening Nee, dat is niet goedkoop. Paul werkt hard op zijn fulltime job bij netwerkgigant Cisco om zijn hartverwarmende, maar dure missies te kunnen bekostigen. Gelukkig wordt hij ook geholpen via donaties en samenwerkingen met dierenorganisaties, maar een groot deel betaalt hij uit eigen zak. Met plezier overigens. "Het geeft me echt gewoon zoveel voldoening", vertelt hij. Paul lééft voor de momenten waarop hij in zijn vliegtuig zit met de honden - doorgaans acht tot twaalf viervoeters per vlucht - en getuige mag zijn van hun kwispelende staarten en guitige blikken. Miss Buckley, looking out into the vast expanse that is our planet, over Henry, VA. I don't know about you, but for me, watching a pup look out into the world from 10,000 feet never gets old :) #adopt #rescue 406 Likes, 6 Comments - Flying Fur Animal Rescue (@flyingfuranimalrescue) on Instagram: "Miss Buckley, looking out into the vast expanse that is our planet, over Henry, VA. I don't know..." AT TIMES, animal rescue can be a hair raising experience hahaha. One of our precious 23 pawsengers going to rescue <3 ✈️ #rescue #adopt 407 Likes, 10 Comments - Flying Fur Animal Rescue (@flyingfuranimalrescue) on Instagram: "AT TIMES, animal rescue can be a hair raising experience hahaha. One of our precious 23 pawsengers..."

Zo is bijvoorbeeld de vlucht met de oude en verwaarloosde Emma er eentje om nooit meer te vergeten. "Je kan niet geloven wat voor storm van emoties er door me ging", klinkt het. "Daar zat een 14-jarige hond naast me, die normaal een spuitje zou krijgen en nu heel New York zag. Ze was heel haar leven slecht behandeld, had nog nooit deftige medische verzorging en aandacht gekregen en nu zat ze in een vliegtuig... Het was ongelofelijk." Emma, looking out into the big, wide world over the state of Virginia, as we made our way north to NYC. If there is one thing I will never, ever tire of, it would be one of my pawsengers, gazing out into the world on their rescue flight. At 14, she's the oldest pawsenger we've ever had the privilege to transport. Every flight we make is life saving in many ways - but I'd be lying if I didn't tell you how very special this one was to me <3 #adopt #rescue #seniordogs 382 Likes, 11 Comments - Flying Fur Animal Rescue (@flyingfuranimalrescue) on Instagram: "Emma, looking out into the big, wide world over the state of Virginia, as we made our way north to..."