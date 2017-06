Nee, deze walvis knuffelde geen zeehond, al zouden we heel graag geloven van wel

avh

Hoaxbuster Het hart van elke dierenvriend smolt toen Discovery Channel deze foto de wereld in stuurde. Een beloega in een innige omhelzing met een zeehond, hoe mooi kan Moeder Natuur zijn. Helaas gaat het om een hoax en zijn er veel redenen waarom bij iedereen al veel vroeger een belletje had kunnen rinkelen.

Discovery Channel verspreidde vorige maand een fenomenale foto van een witte walvis die knuffelde met een zeehond. "Warme knuffels in koud water", was het bijschrift en in geen tijd sloten tienduizenden Twitteraars de dieren in hun hart. De foto gold als metafoor voor raciale harmonie en zelfs voor seksuele vrijheid, maar wat later sloeg een zeebioloog de droom aan diggelen. Discovery Channel heeft de tweet intussen verwijderd. © Twitter/@DiscoveryUK.

Ander halfrond Deze zeehond komt alleen voor in het zuidelijke halfrond Zeebioloog Robert Harcourt "Photoshop", was het harde verdict. Zeebioloog Robert Harcourt vertelde aan Science Alert dat de kans dat de twee dieren ooit samen worden gespot, nihil is. Want de beloega en de zeehond leven niet eens in hetzelfde halfrond. En mochten ze elkaar tegen het lijf zwemmen, dan zouden ze al zeker niet knuffelen.



"De zeehond lijkt op een Arctocephalus en die komt alleen voor in het zuidelijke halfrond", aldus Hartcourt. "De beloega leeft dan weer enkel op de Noordpool." Vriendjes zouden de twee dieren trouwens nooit worden.

Kunstenares Kunstenares Elena Vizerskaya, die de foto fabriceerde, laat er nochtans geen twijfel over bestaan dat haar creaties fictief zijn. "De walvis en de zeehond hebben niet echt geknuffeld, maar wel in Elena's hart en verbeelding", vertelt haar businesspartner aan hoaxbustersite Snopes.