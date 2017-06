Hou je klaar, want na het weekend komen de muggen

TT

Muggen Nu het eindelijk opnieuw geregend heeft en het relatief warm blijft, zijn de omstandigheden ideaal voor de steekmug. De kleine, vervelende beestjes hebben niet veel water nodig om zich de komende dagen massaal voort te planten.

Urenlang wakker liggen, gezoem rond je hoofd, tientallen keren opstaan op zoek naar de boosdoeners, 's morgens toch wakker worden vol rode bulten, ... De meeste mensen zijn dit jaar nog van het fenomeen bespaard gebleven, maar dat zal mogelijk niet lang meer duren.



De uitzonderlijke droogte van de afgelopen weken heeft ervoor gezorgd dat er bijzonder weinig muggen actief waren in Vlaanderen, legt Hendrik Moeremans van Natuurpunt uit. "Op een paar buitjes na is het heel droog gebleven, en dat deed de steekmug geen goed. Maar nu het opnieuw regent, kan de populatie er heel snel weer bovenop komen. We hebben natuurlijk geen kristallen bol, maar zelfs een klein bodempje stilstaand water dat snel opwarmt kan genoeg zijn zodat de hele populatie zich op twee dagen tijd verdubbelt."



Muggen hebben stilstaand water nodig om hun eitjes in te leggen. Daar hebben ze geen natuurlijke vijanden zoals vissen of amfibieën. Als dat water dan nog eens opwarmt tot ongeveer 20 graden, zijn de omstandigheden ideaal. "We spreken dan al snel van honderden en zelfs duizend eitjes per liter water. Op die manier kunnen ze hun achterstand heel snel goedmaken."



Ook in Nederland wordt vanaf morgen een muggenplaag voorspeld, zo valt op te maken uit de 'muggenradar' die in samenwerking met de Wageningen Universiteit werd uitgewerkt.



Wil je muggen vermijden? Controleer dan de omgeving van je huis en tuin op stilstaande plasjes water in goten, schaaltjes, bakjes of emmers en maak ze leeg.