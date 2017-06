Zes dode walvissen gevonden in Canada: "ongezien en zorgwekkend"

Door: redactie

25/06/17 - 08u09 Bron: Belga

© CBC News.

Sinds begin deze maand zijn voor de kust van Canada zes dode noordkapers, een bedreigde walvissoort, gevonden. Zeebiologen en dierenorganisaties maken zich zorgen. Nooit maakten ze dit op deze schaal mee, meldt de Canadese publieke omroep CBC News.

De walvissen werden alle zes gevonden in de Saint Lawrencebaai in het zuidoosten van Canada. Het ministerie van Visserij en Oceanen schat het totale aantal noordkapers op vijfhonderd. Zes dode walvissen, waaronder twee vrouwtjes, zijn een grote aderlating voor de populatie van deze zoogdieren, stellen de dierenorganisaties.



Ze hebben geen idee waar de dieren door zijn gestorven en staan vooralsnog voor een raadsel. Om daarachter te komen moet een lijkschouw plaatsvinden, maar het is geen gemakkelijke opgave om de walvissen die tot negentig ton kunnen wegen heelhuids aan land te krijgen.