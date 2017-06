Smokkelaars verbergen 6 kilo hoorn van neushoorns in houten beelden

kv

23/06/17

LUCHTHAVEN SCHIPHOL De douane op de Amsterdamse luchthaven Schiphol heeft meer dan 6 kilo neushoornhoorn onderschept. De smokkelwaar zat verstopt in houten beelden die in een houten krat van Zuid-Afrika naar Laos werden verscheept.

Vooral in China en Vietnam is veel vraag naar de hoorn van neushoorns die wordt verwerkt in traditionele medicijnen. Die zouden kwalen als impotentie verhelpen. Internationaal is de verkoop van hoorns van neushoorns al verboden sinds 1977.



Op de stukken neushoornhoorn die vorige week op Schiphol in beslag zijn genomen, stonden nummers. Nederlandse opsporingsdiensten hebben inmiddels navraag gedaan naar die nummers bij de autoriteiten van Zuid-Afrika en Laos, aldus de douane vandaag.