GAIA verzamelt ruim miljoen handtekeningen tegen langeafstandstransport van vee

avh

20/06/17 - 19u39 Bron: Belga

© GAIA.

Een Europese campagne tegen het langeafstandsvervoer van levend vee is liefst 1.069.715 keer ondertekend. Dat zegt dierenrechtenorganisatie GAIA vandaag, die de campagne samen met Eurogroup for Animals vorig jaar in 27 landen organiseerde om een grondige herziening van de Europese regelgeving te eisen.