Gifstrooier aan het werk in hondenweide: 6 gehaktballen met slakkengif gevonden

Door: Dirk Van Gorp

18/06/17 - 18u39 Bron: Eigen berichtgeving

© belga.

Lichtaart Aan hondenlosloopzone Floreal in Lichtaart zijn vrijdag zes gehaktballen met slakkengif aangetroffen. De hondenliefhebbers die er komen roepen nu op om extra waakzaam te zijn, want er is een gifstrooier aan het werk. Er werd intussen klacht ingediend tegen onbekende.