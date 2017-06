Hond Dick (9) zat heel zijn leven opgesloten in een kleine donkere garage

bewerkt door: LS

11/06/17 - 15u17 Bron: 30millionsdamis.fr, nieuwsblad.be

De Bretoense Spaniël Dick zat negen jaar lang opgesloten in een kleine donkere garage. © Twitter 30 Millions d'Amis.

De verwaarloosde hond Dick is vorige maand gered uit een schrijnende situatie. De Franse dierenorganisatie '30 Millions d'Amis' vond de Bretoense Spaniël in een kleine garage in de gemeente Maizicourt in het Noorden van Frankrijk. Later bleek dat de hond daar geboren was en er negen jaar lang aan zijn lot werd overgelaten.

"Dick heeft nog nooit de kleur van de lucht gezien en nog nooit het gras onder zijn poten of de wind op zijn neus gevoeld", verklaart Flore van de dierenorganisatie '30 Millions d'Amis'. Dankzij een anonieme melding kon zij de hond redden uit de schrijnende omstandigheden in de kleine garage waarin hij vanaf zijn geboorte tot zijn negen jaar geleefd had.



Mensenshuw

"Het was er ongelooflijk warm en de geur was ondraaglijk", beschrijft Flore. "Dick lag opgekruld op de grond, bedekt met uitwerpselen." Daarnaast was de hond mensenschuw. Flore: " Toen we naar hem toe kwamen met een emmer water, was hij zo bang dat hij zich terugtrok naar het donkerste plekje achterin de garage. We probeerden om hem een halsband aan te doen, maar hij wilde niet bewegen. Daarom hebben we hem naar de wagen gedragen, waar hij zich meteen in een bolletje nestelde. Hij durfde nauwelijks naar ons kijken en beefde zonder ophouden."