Animal Rights wil slachthuis Tielt dicht en overhandigt 175.000 handtekeningen aan minister Weyts

avh

9/06/17 - 18u03 Bron: Belga

© Belga/Animal Rights.

Animal Rights heeft deze middag om 15.15 uur een petitie met 175.000 handtekeningen overhandigd aan Vlaams minister van dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) op zijn kabinet in Brussel. De dierenrechtenorganisatie vraagt de sluiting van het in opspraak gekomen slachthuis Tielt, een strenge aanpak van dierenmishandeling in bedrijfssectoren in het algemeen en de opname in de grondwet van de rechten van dieren.